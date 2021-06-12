Nusaybin’de AB ve DİKA, işverenlere yönelik seminer

Kasr-ı Serçehan Otel'de; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Avrupa Birliği'nin (AB) birlikte organize ettiği işverenlere yönelik ''İnsan Kaynakları Yönetimi, İşe Alım Yöntemleri ve Genç İstihdamı Teşvikleri'' ile ilgili 2 günlük eğitim semineri düzenlendi.



AB ve Dicle Kalkınma Ajansı Yetkilisi Dr. Özlem Yurdanur tarafından verilen eğitim seminerde işverenlere başlıca konular, şunları anlattı;



"Genç istihdamı teşvikleri, İşe alım ve şirket stratejisi ile bağlantısı, İşe alım ve seçim yöntemleri, Tazminat ve Sosyal Yardımlar ve Performans yönetimi Mülakat teknikleri, Bir mülakat ortamı hazırlanması, Rol çalışması, AİPP programlarının portföyleri ve yönetişim sistemleri (İŞKUR, İİMEK gibi), İnsan Kaynakları yönetimini etkileyen istihdam trendleri, İşverenlerin AİPP'nin adaptasyonu ve uygulanmasına dahil edilmesi: beyin fırtınası ve çalışma grubu, Genç istihdamını artırmak için yenilikçi çözümler ve uygulamalar geliştirme gibi konular hakkında bilgi verildi.



Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen seminer ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;



"Eğitimde verdikleri değerli bilgiler ve emekler için teşekkür etti. Bu tarz çalıştayları oda üyeleri için düzenlemeyi sürdüreceklerini de belirtti. Yapılan çalıştayların işverenlerimiz açısından ilerleyen zamanlarda büyük yararlar getireceğine inandığını ayrıca vurguladı. Eğitimlerin organize edilmesiyle ilgili odamız dış ticaret uzmanı Bilal Özel'i görevlendirdiğini ve yaptıkları özverili çalışmalar için kendisini tebrik ettiğini belirtti.