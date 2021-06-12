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Giriş Tarihi: 12.6.2021 18:39

Piyade Sözleşmeli Er , son yolculuğuna uğurlandı

DHA
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın, son yolculuğuna uğurlandı

'ın kuzeyinde Kalyano Dağı üs bölgesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği füze saldırısında olan Piyade Sözleşmeli Er  (23), Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Ayşe ve babası Battal Akın, oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağladı.

Pençe- Yıldırım Harekatı kapsamında, teröristlerin saldırısı sonucu dün düşen Piyade Sözleşmeli Er 'ın cenazesi bugün Hakkari'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Türk Yıldızları'na ait kargo uçağıyla memleketi Konya'ya getirildi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Burada protokol üyeleri, askeri erkan, şehit annesi Ayşe ve babası Battal Akın, kardeşleri ile yakınları tarafından gözyaşları içinde karşılanan şehit Akın'ın cenazesi tören saatine kadar beklemesi için Konya Şehir Hastanesi morguna kondu.

Daha sonra şehit Akın'ın cenazesi morgan alınıp dini ve askeri törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içindeki Namazgah'a getirildi.

Törene Konya Valisi Vahdetten Özkan, Kültür ve Turizm Bakanı Serdar Çam, protokol üyeleri, askeri erkan, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Şehit babası Battal Akın ve annesi Ayşe Akın, oğlunun tabutuna sarılıp ağladı.

Vatani görevinin hemen ardından 2020 yılında sözleşmeli er olan şehit Akın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi.

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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın, son yolculuğuna uğurlandı
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