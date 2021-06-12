Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın, son yolculuğuna uğurlandı

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Burada protokol üyeleri, askeri erkan, şehit annesi Ayşe ve babası Battal Akın, kardeşleri ile yakınları tarafından gözyaşları içinde karşılanan şehit Akın'ın cenazesi tören saatine kadar beklemesi için Konya Şehir Hastanesi morguna kondu.