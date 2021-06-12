Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri "Tayyip Dede" diyerek seslendiler: Çocuklara sürpriz hediye
Giriş Tarihi: 12.6.2021 13:23 Son Güncelleme: 12.6.2021 13:44

"" diyerek seslendiler: Çocuklara sürpriz hediye

DHA
Tayyip Dede diyerek seslendiler: Çocuklara sürpriz hediye

Başkan , 'da "" diye seslenerek durduran çocuklara oyuncak dağıttı. Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek Erdoğan'a teşekkür etti

Başkan , dün öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı kılmak için Burhaniye Şehriban Hatun Camii'ne gitti. Erdoğan'ın konvoyu Çamlıca Caddesi üzerinde durdu.

Başkan Erdoğan, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verdi. Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan'ın konvoyunun durması ve oyuncak dağıtımı cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Tayyip Dede" diye seslenerek böyle durdurdular

Bazı vatandaşlar da makam aracının yanında Erdoğan ile sohbet edip fotoğraf çektiriyor. Bu sırada Erdoğan'ın yanında İletişim Başkanı 'un da olduğu görülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
"Tayyip Dede" diyerek seslendiler: Çocuklara sürpriz hediye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA