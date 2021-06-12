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Giriş Tarihi: 12.6.2021 15:48 Son Güncelleme: 12.6.2021 16:09

Üsküdarlılar'dan Başkan Erdoğan'a kentsel dönüşüm teşekkürü

AA
Üsküdarlılar'dan Başkan Erdoğan'a kentsel dönüşüm teşekkürü

'ın Burhaniye, Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde oturan vatandaşlar, Başkan 'ın makam aracını güzergahı boyunca durdurarak "kentsel dönüşüm" sözü için teşekkürlerini sundu.

Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçti. Güzergahtaki Natoyolu Caddesi'nde toplanan Burhaniye, Kirazlıtepe ve Ferah mahalleli vatandaşlar, Erdoğan'ın makam aracını 8 kez durdurdu.

Kentsel dönüşüm konusunda kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, Erdoğan'la sohbet de etti. Güzergahında Türk bayrakları açan ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el sallayarak karşılık veren Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Üsküdarlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışı sırasında kentsel dönüşüm sorunu yaşadıklarını iletmiş, Erdoğan da "Aynı aynı hiç endişe etmeyin, Kirazlıtepe'de, Ferah'ta ne verildiyse aynı sözü sizlere burada ben veriyorum." demişti.

İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Burhaniye mahallesi sakinlerinden teşekkür

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Üsküdarlılar'dan Başkan Erdoğan'a kentsel dönüşüm teşekkürü
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