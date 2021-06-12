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Giriş Tarihi: 12.6.2021 15:28

Valilikten yağış uyarısı

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Valilikten yağış uyarısı

Valiliği Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde şiddetli yağış uyarısında bulundu. Vatandaşları ani sel ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli olmaya davet etti.

Valiliği vatandaşlara şiddetli yağış uyarısında bulundu. Valilik tarafından paylaşılan uyarıda, "Gök gürültülü Sağanak Yağış Kuvvetli Yağış Beklendiği Yer Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. Yapılan kuvvetli yağış uyarasında yağışların 13.30 ila 16.00 arasında olmasının beklendiği belirtildi.

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Valilikten yağış uyarısı
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