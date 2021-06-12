Valilikten yağış uyarısı

İstanbul Valiliği vatandaşlara şiddetli yağış uyarısında bulundu. Valilik tarafından paylaşılan uyarıda, "Gök gürültülü Sağanak Yağış Kuvvetli Yağış Beklendiği Yer Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. Yapılan kuvvetli yağış uyarasında yağışların 13.30 ila 16.00 arasında olmasının beklendiği belirtildi.