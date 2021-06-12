Yeğen Gülen tecavüzden tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı
'nca (MİT) yurt dışında yakalanarak getirildiği Ankara
'da "terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, Erzurum
'da 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında da tutuklandı. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Sincan F Tipi İnfaz Kurumu'ndan video ile katılan Gülen, 2007'de yaşanan olaya ilişkin cinsel istismarda bulundukları iddia edilen mağdur S.K.'yı ve ailesini oturdukları mahalleden tanıdığını söyledi. Suçlamaları reddeden Gülen, o tarihte Edremit
'te olduğunu savundu. Mahkeme heyeti başkanının, sanığa, savunmasında "suç tarihinde Edremit ilçesinde olduğunu iddia etmesine rağmen baz istasyonu bilgilerine göre Ağustos 2007'den itibaren Erzurum'da olduğunun anlaşıldığını" sorması üzerine, Gülen bu durumu kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanık Selahaddin Gülen'in "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Furkan NEHRİ
/SABAH