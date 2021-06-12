Yomra Belediye Başkanı'na saldırıda çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a aracından indikten sonra silahla 5 el ateş eden ve olay yerinden kaçan 28 yaşındaki Halit A. silahıyla, saldırıyı azmettirdiği öne sürülen T.K polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

"AĞABEY, O İŞ TAMAM"

Saldırıyı gerçekleştiren Halit A, belediye başkanına silahıyla ateş ettğini ve oradan uzaklaştığını itiraf etti.Halit A'nın olay sonrası bir apartmandan içeri girip ,bir dairenin kapısını çaldığı ve kendisine kapıyı açan kadına peşinde hasımlarının olduğunu ve yakınlarına acil telefon etmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Halit A,dairedeki kişinin telefonuyla görüşmesinde"abi o iş tamam" dediği ve ,oradankoşarak uzaklaştığı belirtildi.Apartmanda oturan ve tanımadığı kişinin telefonuyla konuştuktan sonra aradığı numarayı silip,telefonunu alan kadın durumdan şüphelenmesi üzerine Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Kadının, polise verdiği bilgide şüphelinin telefon görüşmesinin sonunda "Ağabey! O iş tamam." dediği öğrenildi.

SALDIRGAN KÖY YOLUNDA YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, saldırıyı azmettirdiği şüphesiyle, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri,T.K. gözaltına aldı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Halit A, Yomra'daki köylere kaçabileceği şüphesini değerlendiren Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, köy yollarında denetim gerçekleştirdi. Şüphelendikleri bir aracı durduran ekipler Halit A.'yı olayda kullandığı silahla birlikte ele geçirdi. Halit A.'nın araca otostop çekerek "Bende sizinle gelebilir miyim?" diyerek bindiği belirtildi.

Yakalandıktan sonra gözaltına alınan ve ifadesi alınmak üzere Trabzon Emniyeti'ne getirilen Halit A. suçunu itiraf etti. Saldırıyı belediye başkanından para isteyip alamadığı için gerçekleştirdiğini iddia eden Halit A., 3 gün önce belediyeye gidip başkandan para istediğini ancak başkan Mustafa Bıyık'ın kendisine para vermediğini, tekrar gittiğinde yanından geçerken Mustafa Bıyık'ın kendisine ters baktığını ve kendisini dikkate almadığını ve bu nedenle ateş ettiğini söyledi.Ayrıca,aldırıyı gerçekleştiren Halit A.'nın çeşitli suçlardan dosyasının olduğu, son olarak Şubat ayında araç kundaklama olayından cezaevine girdiği ve daha sonra tahliye olduğu bilgisine ulaşıldı.

Trabzon Valiliği, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, olayın Yomra Belediyesi tarafından ihalesi iptal edilen Yomra Belediyesi Kültür Merkezi inşaatından kaynaklanmış olabileceğini duyurmuştu. Azmettirici olarak yakalanan ve gözaltında tutulan T.K.'nın, Yomra Belediyesi tarafından yapımı ihaleye çıkarılan Kültür Merkezi inşaatını kazanan firmanın sahibinin oğlu olduğu için ihale iptal edildikten sonra böyle bir saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceğini belirtildi.

"BU İŞİN ALTINDAN İNŞALLAH SEN ÇIKMAZSIN"

Olay sonrası azmettirici olarak gözaltına alınan T.K.'nın babası A.K. ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini tespit eden polis, babasının T.K.'ya hakaret edip "İnşallah bu işin altından sen çıkmazsın" dediğini öğrendi.Emniyette ifadesi alınan T.K'nın ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca Halit A, ve T.K için ek gözaltı süresi verdiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, 11 Haziran Perşembe günü mesai için sabah 08.30'da belediye binasına geldiği esnada aracından indikten sonra silahlı saldırıya uğramış, saldırganın silahından çıkan 5 kurşundan dördü belediye binasına biri de banka ATM'sine isabet etmişti. Saldırıyı gerçekleştiren Halit A. olay yerinden koşarak kaçmıştı.