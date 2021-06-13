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Haberler Gündem Haberleri 13 Haziran koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 13 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı
Giriş Tarihi: 13.6.2021 18:50 Son Güncelleme: 13.6.2021 18:51

son dakika paylaşılıyor! ile bugünkü güncel vaka sayısı - vefat sayısı

13 Haziran koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 13 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı

1 yıldan fazla süredir ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisi ile ilgili olarak son dakika en son corona virüs tablosu aracılığıyla günlük olarak Türkiye'de güncel vaka ve vefat rakamları kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Paylaşılan esn son verilere göre koronavirüs testi yaptıranlardan 6 bin 076 kişinin sonuçları pozitif çıkarak tedavi altına alındı. Bugünkü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı verilerini öğrenmek isteyenler ise açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 13 Haziran koronavirüs tablosu ve verileri.

son dakika ile 'de güncel vaka ve vefat rakamları kamuoyu tarafından merak ediliyor. Ülkemizde ve markalarından tedarik edilen covid-19 aşılarıyla meslek ve yaş grupları bazında aşılama faaliyetleri sürerken Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Twitter hesabı üzerinden en son verileri paylaşılıyor. Bugünkü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı verilerine erişmek isteyenler 13 Haziran koronavirüs tablosu ve verileri 13 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? soruları üzerinden yoğun olarak araştırılıyor.

13 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

13 Haziran koronavirüs tablosu verileri Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından açıklandığında burada olacak…

12 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 076
  • HASTA SAYISI: 503
  • VEFAT SAYISI: 75
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 112

İşte son 6 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

11 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 261
  • HASTA SAYISI: 561
  • VEFAT SAYISI: 69
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 217



10 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 408
  • HASTA SAYISI: 563
  • VEFAT SAYISI: 96
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 895

9 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 454
  • HASTA SAYISI: 558
  • VEFAT SAYISI: 87
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 647

8 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 609
  • HASTA SAYISI: 557
  • VEFAT SAYISI: 86
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 836



7 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 647
  • HASTA SAYISI: 495
  • VEFAT SAYISI: 91
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 576

6 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 386
  • HASTA SAYISI: 482
  • VEFAT SAYISI: 96
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 003

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13 Haziran koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 13 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı
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