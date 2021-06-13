Bakan Kurum paylaştı: Müsilaj temizliğinin öncesi ve sonrası!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı deniz salyası temizliği için "Marmara Hepimizin" sloganıyla Marmara'daki deniz salyasının (müsilaj) temizlenmesi seferberliğini başlattı. Marmara Denizi'nde çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından temizlik çalışmaları hakkında bir açıklama yaptı. Kurum, "Marmara Denizi'mize kıyısı olan illerimizde Belediyelerimiz ve Valiliklerimizle hep birlikte sürdürdüğümüz müsilaj temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar almaya başladık. İnşallah çok çalışarak kısa sürede denizimizin mavi sularına kavuşacağız. Marmara Hepimizin" dedi.