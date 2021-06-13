‘Bombacıyım’ deyip kendini yaktı

Elazığ
'ın merkeze bağlı Sarıçubuk Köyü yolunda, dün öğle saatlerinde sürücünün de içinde bulunduğu bir otomobil yandı. Ağır şekilde yaralanan sürücü Aziz Atay (41), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yanan 21 GD 766 plakalı otomobilin yakınında ise jandarma ekipleri, elle yazılmış notlar buldu. Diyarbakır
'ın Dicle İlçesi Fatih Ortaokulu'nda İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenilen ölen sürücü Atay'ın yazdığı sanılan notlarda, 4 ayrı bombalı saldırının itirafı ve duyulan pişmanlığın yazıldığı görüldü. Notlarda, "Hastane yolundaki bombayı patlatan benim. Kamera kayıtlarına bakarsanız, oradan geçtiğimi görürsünüz. Fünye elimin altındaydı. Bir can borcum var, öderim. Halı sahadakini de ben patlattım. Konutlar mevkiindeki bombayı da patlatan benim. Bir de aynı mıntıkadaki okul arkasındakini de" ifadeleri dikkat çekti.