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Giriş Tarihi: 13.6.2021

’li vekilden ittifak isyanı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
CHP’li vekilden ittifak isyanı

Milletvekili , genel başkan yardımcıları önünde isyan etti: Kendi elimizle ’yi güçlendiriyoruz. İYİ Parti oylarını devamlı artırıyor

, ve HDP'nin oluşturduğu 'nda yaşanan huzursuzluk su yüzüne çıkmaya başladı. Liderlerin tüm açıklamalarına rağmen CHP'nin İYİ Parti'den rahatsız olduğu, bizzat CHP Milletvekili tarafından dile getirildi.
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Ahmet Akın ile 20 ilçe başkanının da katıldığı toplantıda, ittifak ortağı İYİ Parti ile ilgili şok açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti'nin her geçen gün güçlendiğini ancak kendi partisinin yerinde saydığını vurgulayan CHP'li vekil, "Kendi elimizle İYİ Parti'yi güçlendiriyoruz. 'nin oy oranı standart, İYİ Parti ise durmadan oy kazanıyor ve artışta. İYİ Parti bizim rakibimizdir" dedi. Tartışma yaratan sözlerin ardından partililerin ikazlarına kulak asmayan Fikret Şahin, "Ne yapayım dışarı ses gidiyorsa, konuşmayalım mı?" dedi.
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CHP’li vekilden ittifak isyanı
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