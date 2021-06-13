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Giriş Tarihi: 13.6.2021 22:37

ve zam konusunda yarışıyor

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş zam konusunda yarışıyor

İl Başkanı ; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı ’ı eleştirdi ve “Hizmette mücadele etmelerini çok isterdik ama zam konusunda yarışıyorlar” dedi

, CHP'li İBB'nin suya yüzde 50 zam istediğini duyan CHP'li ABB'nin de suya yüzde 80 zam yaptığını hatırlatarak, "Arada olan ve 'daki vatandaşlarımıza oluyor. Hizmette mücadele etmelerini çok isterdik ama zam konusunda yarışıyorlar" dedi.

Kabaktepe, Ankara İl Başkanı 'a, "Bu yarış nereye varır dersiniz Başkanım?" şeklinde soru sordu.



ANKARA'DA SUYA YÜZDE 80 ZAM

Belediye Başkanı , Ankara'da suya yüzde 80 zam yapmıştı.

Mansur Yavaş'ın, AK Parti ve MHP gruplarının 3 kez reddettiği zam teklifi 12 Haziran 2021 tarihinde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne getirildi. CHP'nin yüzde 80 zammı içeren teklifine karşı AK Parti ve MHP grubu "çekimser" oy kullanırken, zam teklifi CHP ve grubunun oylarıyla kabul edildi. Ankaralılar artık suyu yüzde 80 zam ile tüketecek.

YAVAŞ: "SUDAN PARA KAZANILMAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddia etmişti. Yavaş, söz konusu açıklamayı 22 Şubat 2019 tarihinde yaptı.

"SU PARASINI TAYİN EDERKEN, MALİYET ARTI ÇOK CÜZİ KARLA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Mansur Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından" iddiasında bulunmuştu.

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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş zam konusunda yarışıyor
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