Erdoğan’a kentsel dönüşüm teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün Üsküdar
Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü
'ne geçerken güzergâhtaki Natoyolu Caddesi'nde toplanan Burhaniye, Kirazlıtepe ve Ferah mahalleli vatandaşlar, Erdoğan'ın makam aracını 8 kez durdurdu. Kentsel dönüşüm konusunda kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, Erdoğan'la sohbet de etti. Türk bayrakları açan ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el sallayarak karşılık veren Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı. Üsküdarlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışı sırasında kentsel dönüşüm sorunu yaşadıklarını iletmiş, Erdoğan da "Hiç endişe etmeyin, Kirazlıtepe'de, Ferah'ta ne verildiyse aynı sözü sizlere burada ben veriyorum" demişti.
'TAYYİP DEDE' DİYE SESLENDİLER
Başkan Erdoğan, ayrıca ibadete açılan Burhaniye Şehriban Hatun Camii'ne de gitti. Erdoğan'ın konvoyu Çamlıca Caddesi üzerinde durdu. Erdoğan, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verdi. Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan'ın konvoyunun durması ve oyuncak dağıtımı cep telefonu kameralarına yansıdı. Çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tayyip Dede" diye seslenirken, bazı vatandaşlar da Erdoğan ile sohbet edip fotoğraf çektirdi.