İzmir, yerel yönetimde hizmete en uzak dönemi yaşıyor

AK Parti İzmir İl Teşkilatının, 30 ilçede, eş zamanlı ziyaretleri kapsamında, AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı da Bornova'daydı. Bornova Kaymakamı Fatih Genel'i ziyaret eden Milletvekili Çankırı, Bornova Roman Hakları Eğitim Derneği açılışına katıldı.

Kadın Kolları ile de bir araya gelen Çankırı, "Zamanını, emeğini, alın terini; ülkesi ve milleti için harcayan, böylesine kutlu bir dava ve lidere kendilerini adayan gönlü AK, yüzü AK, davası AK kadınlarımızla bir arada olmanın gururu içerisindeyim." dedi.

19 YILDIR BÜYÜYEREK BUGÜNLERE

AK Parti Bornova İlçe Başkanı olarak atanan Veysel Güldoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 2023 hedeflerine yönelik verdiği mesajında şu ifadelere yer verdi; "Öncelikle AK Parti Genel Merkezimiz tarafından ataması gerçekleşen Bornova İlçe Başkanımız Veysel Güldoğan'a hayırlı olsun diyorum. Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ile birlikte ''Aşkınan çalışan yorulmaz'' şiarıyla, yönümüzü 2023'e döndürerek, gece gündüz milletimizin gönlüne girmenin yollarına bakacağız. Gönül kazanmayı, seçim kazanmak kadar önemli gördüğümüz, inandığımız yoldan bir an olsun şaşmadığımız için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatanımıza ve milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Milletimizin hayır dualarına en az sandıkta kullandığı oy kadar önem verdiğimiz için 19 yıldır sürekli büyüyerek bugünlere geldik. Bu nedenle teşkilatlarımızda görev alan ve görev alacak kardeşlerimden aşk ile çalışmalarını, dirayetli ve alçak gönüllü olmalarını bekliyoruz." dedi.

661 MİLYAR LİRA HİBE VE DESTEK

Ülkesine ve milletine karşı sorumluluk hisseden herkesten tek beklentilerinin kendi üzerine düşen görevleri hakkıyla ifa etmesi olduğunu belirten AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "19 senedir yaşanan tüm zor zamanlara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize desteğini, duasını ve oyunu hiçbir zaman esirgemeyen aziz milletimize hizmetkâr olmak bizlerin boynumuzun borcudur. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle hükümet olarak her kesimden insanımızı yalnız bırakmayarak geçimlerini rahat temin etmenin çabası ve desteği içerisindeyiz. Toplamda 661 milyar lirayı bulan bu hibe ve desteklerin ülkemizin salgın sürecini çok ciddi ekonomik kayıplara, sosyal sıkıntılara, güvenlik tehditlerine maruz kalmadan geçirmesinde çok büyük katkısı olmuştur. Bugün Türkiye, dünyada milli gelirine oranla halkına en etkin, yaygın ve yüksek tutarlı destekleri sağlayan ülkelerin başında gelmektedir. Aynı şekilde ülke içinde de bir yandan salgınla mücadelemizi devam ettirirken bir yandan da demokrasi ve kalkınma hedeflerimize doğru bir kararlılık içerisindeyiz. Ülkemizi yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturma gayretlerimizi titizlikle ve sabırla devam ettiriyoruz." dedi.

İZMİR'DE YERELDE HİZMET AÇIĞI VAR

''Tabi tüm bu güzel gelişmelerinde yanında Ege'nin incisi güzide şehrimiz İzmir'in de ilerlediğini, geliştiğini görmek isterken tam ters yönde gerilediğini görmek canımızı sıkıyor. İzmir yereline baktığımız zaman büyük bir hizmet açığı var.'' diye sözlerine devam eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, ''İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'li İlçe Belediyelerinde laf çok ama icraat yok. İzmir, CHP idaresinde 6. döneminde, artık tüm işleyişin rayına oturması gerekirken hizmete en uzak dönemine üzülerek şahitlik ediyoruz. Biz AK teşkilatlar sokak sokak, kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza hizmetin nasıl yapılması gerektiğini anlatacağız. 2024 seçimlerinde İzmir'imizi gönül belediyeciliği olan AK Belediyecilikle tanıştırıp ülkemizin incisi haline getireceğiz inşallah." dedi.