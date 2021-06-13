Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak duyuruluyor. Bakan Fahrettin Koca tarafından günlük korona tablosu duyurulurken vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısı gibi verilerde kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Tüm dünyada virüse karşı süren aşı yarışısından sonra Türkiye'de de aşılama 14 Ocak 2021'de uygulanmaya başlarken vaka sayındaki ciddi düşüş dikkat çekmeye başladı. Peki Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile bugünkü corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? 12 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı, bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı kaç oldu? İşte Türkiye koronavirüs tablosu son durum!
12 Haziran korona tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı verileri paylaşıldı. Bakanlık, tarafından yayımlanan en son Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri şöyle;
Türkiye corona virüsü vaka ve vefat sayısı açıklandı. 12 Haziran koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise 5.112 olarak açıklandı.
Türkiye koronavirüs vaka ve ölü sayısı verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 -Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti.
VAKA SAYISI: 6 bin 408
HASTA SAYISI: 563
VEFAT SAYISI: 96
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 895