MSB 'İnlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz' notu ile duyurdu: 5 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı, sınır ötesinde süren Pençe operasyonları ile ilgili bir bilgilendirme yayınladı. Twitter'dan yapılan açıklamada, 5 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Açıklamada şu ifadeler yer verildi:
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 13, 2021
Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/q0ku1zC3u2