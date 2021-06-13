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Giriş Tarihi: 13.6.2021 12:07

MSB 'İnlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz' notu ile duyurdu: 5 terörist etkisiz...

MSB 'İnlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz' notu ile duyurdu: 5 terörist etkisiz...

'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

, sınır ötesinde süren Pençe operasyonları ile ilgili bir bilgilendirme yayınladı. Twitter'dan yapılan açıklamada, 5 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.

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MSB 'İnlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz' notu ile duyurdu: 5 terörist etkisiz...
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