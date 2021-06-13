MSB 'İnlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz' notu ile duyurdu: 5 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı, sınır ötesinde süren Pençe operasyonları ile ilgili bir bilgilendirme yayınladı. Twitter'dan yapılan açıklamada, 5 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.