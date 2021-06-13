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Giriş Tarihi: 13.6.2021 21:43

öncesi Ege'de sıcak saatler!

AA
NATO Zirvesi öncesi Ege'de sıcak saatler!

'in ilçesi açıklarında Türk kara sularını ihlal eden Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botu tarafından çıkarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, önlerinde görevli Türk sahil güvenlik botu, gece saatlerinde Yunan sahil güvenlik botunun Türk kara sularını ihlal ederek bir grup düzensiz göçmeni geri ittiğini belirledi.

Tespiti yapan görevliler hemen botla bu noktaya hareket etti. Sahil Güvenlik Komutanlığınca bölgeye bir bot daha gönderildi.

Yunan sahil güvenlik botu, bölgeyi terk etmesi yönünde yapılan telsiz çağrılarına karşılık vermedi. Türk sahil güvenlik botu üzerine sürülerek, Yunan sahil güvenlik botu Türk kara sularından çıkarıldı. Yapılan manevralar esnasında iki bot arasında sürtme yaşandı. Türk sahil güvenlik botunda herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Geri itilen 8 düzensiz göçmen ise unsurlarınca kurtarılarak Ayvalık'a getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının, insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya ve denizlerin güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başında olduğu kaydedildi.

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NATO Zirvesi öncesi Ege'de sıcak saatler!
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