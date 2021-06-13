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Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın.
Giriş Tarihi: 14.6.2021 00:30 Son Güncelleme: 14.6.2021 00:31

Sağlık Bakanı : Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın.

Sağlık Bakanı , Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın." dedi.

Sağlık Bakanı , kişisel Twitter hesabı üzerinden umut veren bir mesaj paylaştı.

"SALGIN İYİCE GERİLEDİ"

Güncel verilerini değerlendiren Bakan Koca paylaşımında, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5.012. Bir kez daha gördük: Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı:

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın.
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