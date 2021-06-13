Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabı üzerinden umut veren bir mesaj paylaştı.

"SALGIN İYİCE GERİLEDİ"

Güncel koronavirüs verilerini değerlendiren Bakan Koca paylaşımında, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5.012. Bir kez daha gördük: Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı: