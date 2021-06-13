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Giriş Tarihi: 13.6.2021

Şehide hüzünlü veda: Oğlumuzu son kez öp

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Şehide hüzünlü veda: Oğlumuzu son kez öp
Pençe-Yıldırım Harekâtı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan güdümlü füze saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın (23) memleketi 'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Battal Akın ve annesi Ayşe Akın, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Battal Akın'ın, eşi Ayşe Akın'a "Oğlumuzu son kez öp" demesi yürekleri dağladı. Şehidin cenazesi, Konya Şehitliği'ne defnedildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Er Muhammed Ali Akın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Şehide hüzünlü veda: Oğlumuzu son kez öp
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