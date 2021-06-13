Son Dakika Haberleri: İlk olarak Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. İlk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülürken, artan vaka ve vefat sayılarını kontrol altına almak için bir takım tedbirler alındı.
TAM KAPANMA SONRASI VAKALAR DÜŞMEYE BAŞLADI
Nisan ayında hızla yükselişe geçen koronavirüs vaka sayıları 60 bine kadar yükselirken, Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanma kararı alındı. Kararın ardından vaka sayıları kademeli olarak gerilemeye başladı. Hızla düşen vaka sayıları kısa sürede 10 binin altına kadar düştü. Bu süreçte vefat ve ağır hasta sayıları da düşüş gösterdi.
SON DAKİKA | 13 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video
1 HAZİRAN'DA NORMALLEŞME ADIMLARI ATILDI
Kapanma kararının etkisiyle veriler ciddi şekilde düşerken, 1 Haziran tarihinde normalleşme adımları atıldı. Verilerdeki düşüş normalleşme sürecinde de devam etti. Sağlık Bakanlığı 13 Haziran'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...
13 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.
12 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de dün 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'e yükseldi.
11 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
11 Haziran'da 224 bin 128 koronavirüs testi yaptı. Vaka sayısı 6 bin 261 olurken, hasta sayısı 561 oldu. Ağır hasta sayısı ise uzun bir süre sonra binin altına geriledi ve 997 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık olarak 3 ay sonra vefat sayısı 70'in altına geriledi ve 69 oldu. Toplam vefat sayısı ise 48 bin 593 oldu. Dün koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 6 bin 217 kişi iyileşirken, toplam iyileşen ayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi. Öte yandan bugüne kadar 56 milyon 570 bin 784 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359'a yükseldi.
10 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de dün 96 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 524'a yükseldi. Toplamda 56 milyon 346 bin 98 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 320 testten, 6 bin 408 yeni vaka sayısı, 563 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 313 bin 98 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 895 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 186 bin 728'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise bin 9 olduğu açıklandı.
9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 9 Haziran'da 224 bin 193 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 6 bin 454 olurken, hasta sayısı 558, ağır hasta sayısı da bin 18 oldu. 87 vatandaşımız daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 48 bin 428'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 6 bin 647 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e çıktı. Bugüne kadar 56 milyon 123 bin 336 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 306 bin 690 olarak kayıtlara geçti.
8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
8 Haziran'da, 86 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 314'a yükseldi. Toplamda 55 milyon 899 bin 143 test yapıldı. Bugün yapılan 225 bin 527 testten 6 bin 609 yeni vaka sayısı, 557 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 300 bin 236 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 836 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 173 bin 186'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise bin 44 olduğu açıklandı.
7 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
7 Haziran'da 91 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 255'a yükseldi. Toplamda 55 milyon 673 bin 616 test yapıldı. Yapılan 218 bin 164 testten, 5 bin 647 yeni vaka sayısı, 495 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 293 bin 627 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 576 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 167 bin 350'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise bin 60 olduğu açıklandı.
6 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
6 Haziran'da 204 bin 827 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 386, hasta sayısı ise 482 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 96 olarak kayıtlara geçti. Bugün 96 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 48 bin 164 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 6 bin 3 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi. Öte yandan bugüne kadar 55 milyon 455 bin 452 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 287 bin 980'e yükseldi.
5 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 5 Haziran'da 92 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 68'e yükseldi. Toplamda 55 milyon 250 bin 625 test yapıldı. Bugün yapılan 216 bin 156 testten 6 bin 126 yeni vaka sayısı, 542 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 282 bin 594, bugün iyileşen 7 bin 161 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 154 bin 771ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 147olduğu açıklandı.
4 HAZİRAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de dün 224 bin 681 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 6 bin 169, hasta sayısı ise 552 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 183 olarak kayıtlara geçti. Vefat sayısı 75 gün sonra 100'ün altına düştü ve 94 oldu. Toplam vefat sayısı ise 47 bin 976'ya yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona ren 7 bin 617 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610 oldu. Bugüne kadar 55 milyon 34 bin 469 koronavirüs testi yapıldı. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 276 bin 468'e yükseldi.
3 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Dün, 222 bin 847 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısındaki düşüş sürdü ve bugün toplam vaka sayısı 6 bin 602 oldu. Hasta sayısı 563 olurken, ağır hasta sayısı ise bin 219 olarak kayıtlara geçti. Bugün 114 vatandaşımız daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 47 bin 882'ye yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 8 bin 540 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e çıktı. Bugüne kadar 54 milyon 809 bin 788 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı da 5 milyon 270 bin 299 oldu.
2 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
2 Haziran'da 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 586 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi. Test sayısı 54 milyon 586 bin 941'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 263 bin 697, vefat sayısı 47 bin 768 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
1 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 129 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 656'a yükseldi. Toplamda 54 milyon 362 bin 791 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 482 testten, 7 bin 112 yeni vaka sayısı, 602 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.