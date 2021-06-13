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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni kesinleşti
Giriş Tarihi: 13.6.2021 12:12

Son dakika | 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni kesinleşti

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Son dakika | 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni kesinleşti

Son dakika... Oyuncu olmak için Hatay'dan 'a gelen ve yalnız yaşadığı Küçükçekmece'deki evinde ölü bulunan 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu, Bulgurcu'nun beyin kanaması nedeniyle vefat ettiğine ilişkin hazırladığı raporu Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Bulgurcu'nun vefatından saatler önce ailesine telefonla, "Midem bulanıyor, başım dönüyor" dediği ortaya çıktı

Son dakika... Küçükçekmece'deki evinde cansız bedeni bulunan Şükriye Bulgurcu'nun (28) ölümü herkesi yasa boğmuştu. Şüpheli ölümle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu, Bulgurcu'nun ölüm nedenine ilişkin hazırladığı raporu savcılığa sundu. Raporda, Bulgurcu'nun beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği tespitine yer verildi.

Son dakika | 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni kesinleşti

HAYALİ OYUNCU OLMAKTI

Aslen Hataylı olan Bulgurcu, 2013 yılında okumak ve oyunculuk eğitimi almak için 'a gelmişti. Kadir Has Üniversitesi'nde sinema ve televizyon bölümünden mezun olan Bulgurcu, aynı zamanda Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Son dakika | 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni kesinleşti

SON DAKİKA ÖLMEDEN ÖNCE MİDESİNİN BULANDIĞINI VE BAŞININ DÖNDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ

Tek hayali oyuncu olmak olan Bulgucu, 2 Nisan'da Küçükçekmece'deki evine geldi. Bulgurcu'ya ulaşamayan arkadaşları, soluğu Bulgurcu'nun evinde aldı. Genç kız arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Son dakika | 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni kesinleşti

Bulgurcu'nun ailesi de soruşturma kapsamında dinlendi. Bulgurcu'nun gün içerisinde ailesiyle telefonda konuşurken, midesinin bulandığını ve başının döndüğünü söylediği öğrenildi.

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Son dakika | 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni kesinleşti
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