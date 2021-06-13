Son dakika | 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni kesinleşti

Son dakika... İstanbul Küçükçekmece'deki evinde cansız bedeni bulunan Şükriye Bulgurcu'nun (28) ölümü herkesi yasa boğmuştu. Şüpheli ölümle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu, Bulgurcu'nun ölüm nedenine ilişkin hazırladığı raporu savcılığa sundu. Raporda, Bulgurcu'nun beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği tespitine yer verildi.
HAYALİ OYUNCU OLMAKTI
Aslen Hataylı olan Bulgurcu, 2013 yılında okumak ve oyunculuk eğitimi almak için İstanbul'a gelmişti. Kadir Has Üniversitesi'nde sinema ve televizyon bölümünden mezun olan Bulgurcu, aynı zamanda Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
SON DAKİKA ÖLMEDEN ÖNCE MİDESİNİN BULANDIĞINI VE BAŞININ DÖNDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ
Tek hayali oyuncu olmak olan Bulgucu, 2 Nisan'da Küçükçekmece'deki evine geldi. Bulgurcu'ya ulaşamayan arkadaşları, soluğu Bulgurcu'nun evinde aldı. Genç kız arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.