SON DAKİKA: CHP'de taciz tecavüz rezaletlerine sahte belge skandalı da eklendi! 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili şok detay

SAHTECİLİK YAPTILAR

İddiaya göre; Yonca Gürgen, yangında zarar görmeyen belgeleri toplayabilmek üzere fabrikadaki mührün açılması için 26 Haziran 2019'da notere giderek eşinden vekalet aldı ve Büyükçekmece Belediyesi'ne başvurdu. Gürgen mührün açılması yönünde talepte bulunduğu ve altına imzasını attığı belgeyi 28 Haziran 2019'da Büyükçekmece Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne teslim etti.

Gürgen'in imzasının bulunduğu belgeyi alan Büyükçekmece Belediyesi yetkilileri, Gürgen'in imzasını taklit ederek geçmişe dönük sahte evrak hazırladı. İddiaya göre yetkililer ilk olarak; 22 Nisan 2019'da (yangından bir ay önce) bahse konu imalathanenin mühürlenmiş olduğunu belirten bir belge hazırladı, altına da taklit yoluyla Gürgen'in imzasını yerleştirdi. Daha sonra da bu belgeyi, olayın yargılanmasının yapıldığı mahkemeye gönderdiler.