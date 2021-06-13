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Giriş Tarihi: 13.6.2021 07:08 Son Güncelleme: 13.6.2021 07:10

: 'li vekilden 'nı karıştıracak çıkış: Kendi elimizle 'yi güçlendiriyoruz

Son dakika: CHP'li vekilden Millet İttifakı'nı karıştıracak çıkış: Kendi elimizle İYİ Parti'yi güçlendiriyoruz

haberi: 'nda yeni bir kriz daha patlak verdi. nedeniyle birçok kez ters düşen ile , bu kez CHP Balıkesir Milletvekili 'in sözleri ile gerilimli günler yaşayacak gibi görünüyor. Şahin, İYİ Parti'nin ittifakta güçlenen taraf olduğunu, kendi partilerinin ise yerinde saydığını ifade etti. Partiden gelen ikaza ise, "Ne yapayım dışarı ses gidiyorsa, konuşmayalım mı?" şeklinde yanıt verdi.

, ve 'nin oluşturduğu 'nda yaşanan huzursuzluk su yüzüne çıkmaya başladı. Liderlerin tüm açıklamalarına rağmen CHP'nin İYİ Parti'den rahatsız olduğu, bizzat CHP Balıkesir Milletvekili tarafından dile getirildi.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Ahmet Akın ile 20 ilçe başkanının da katıldığı toplantıda, ittifak ortağı İYİ Parti ile ilgili şok açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti'nin her geçen gün güçlendiğini ancak kendi partisinin yerinde saydığını vurgulayan CHP'li vekil, "Kendi elimizle İYİ Parti'yi güçlendiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı standart, İYİ Parti ise durmadan oy kazanıyor ve artışta. İYİ Parti bizim rakibimizdir" dedi.

Tartışma yaratan sözlerin ardından partililerin ikazlarına kulak asmayan Fikret Şahin, "Ne yapayım dışarı ses gidiyorsa, konuşmayalım mı?" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ VE CHP'LİLER SIK SIK KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Millet İttifakı'nın iki üyesi İYİ Parti ve CHP, teşkilatlar ve belediylerin yanı sıra vekillerin de açıklamaları ile sık sık karşı karşıya geliyor. İki taraftan da sert açıklamalar gelirken, genel başkanlar talimatları ile gerginlikleri önlemeye çalışıyor.

İYİ Parti ile CHP arasında HDP'nin ittifaktaki yeri üzerinden de anlaşmazlıklar sık sık gündeme geliyor.

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Son dakika: CHP'li vekilden Millet İttifakı'nı karıştıracak çıkış: Kendi elimizle İYİ Parti'yi güçlendiriyoruz
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