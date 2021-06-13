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Giriş Tarihi: 13.6.2021 17:52

SON DAKİKA HABERİ: 'da 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi

AA
SON DAKİKA HABERİ: Van'da 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi

'ın ve ilçelerinde 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerince gerçekleştirilen müşterek operasyonda, durumundan şüphelenilen bir araç 'te durduruldu.

Narkotik köpeği "" ile yapılan aramada, araca gizlenmiş 455 paket halinde 256 kilo 30 gram eroin bulundu.

ilçesinde de şüphe üzerine durdurdukları araçta narkotik köpeği "Magnum" ile arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 99 paket halinde 50 kilo 815 gram eroin ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Van'da 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi
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