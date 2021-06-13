Son dakika: Kanal İstanbul'da 5+2'lik formül! Büyük soruna neşter vuracak...

Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul'da ilk köprü temelinin 26 haziranda atılması için gün sayılmaya devam edilirken, kanala deşarjı yapılacak atık suların arıtılacağı tesislerde de karar kılındı. Buna göre mevcut durumda Küçükçekmece ve Avcılar bölgesinden gelen atıksu hatlarının kollektörlerle toplanarak getirildiği Kanal İstanbul'un başlangıç bölgesinde bulunan Küçükçekmece Arıtma Tesisi'nin deniz kazısı sahasında kalması nedeniyle yeni atık su arıtma tesisleri yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği asrın projesi Kanal İstanbul'da ilk köprü temelinin atılması için gün sayılmaya devam edilirken, daha önce hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu kapsamında da çevresel konuların çalışmalarına devam ediliyor.