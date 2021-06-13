Son dakika: Terör örgütüne 13 ilçede baskın! “Lojistik Hücresi” çökertildi

İstanbul'un 13 ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın "Lojistik Hücresi" çökertildi. Terör örgütü DEAŞ üyelerine gıda ve barınma başta olmak üzere lojistik destek sağlayan ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan 14 şüpheli 20 farklı adreste yakalandı. Özel Harekat destekli operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. İstanbul'un 13 farklı ilçesinde 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Terör örgütü DEAŞ adına İstanbul'da faaliyetler yürüttükleri saptanan ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ'ın "Lojistik Hücresi" çökertildi. Şüphelilerin terör örgütü DEAŞ üyelerinin barınma, giyecek ve gıda ihtiyaçlarını karşıladıkları ve terör örgütü DEAŞ üyelerine lojistik destek sağladıkları iddia edildi. Özel Harekat destekli operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel içerikli dokümanlar, dijital materyaller ve suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı.