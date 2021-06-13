Son dakika | TSK'dan Tel Rıfat'ta operasyon! Mehmetçik 'cezalandırma' atışı yaptı!

Son dakika haberi:Terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'deki hastaneye düzenlediği, biri bebek 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Mehmetçik, Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefleri ateş altına aldı. Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan "cezalandırma" atışları sonucunda teröristler tarafından kullanılan 3 sözde karargah binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.