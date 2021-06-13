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Giriş Tarihi: 13.6.2021 09:40

Son dakika | Yüz yüze eğitimde yeni dönem açıklaması

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Son dakika | Yüz yüze eğitimde yeni dönem açıklaması

Yüz yüze eğitimde son dakika haberi: Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime eylül ayında başlamayı planladıklarını açıkladı. Selçuk, başarı belgeleri ile diplomaların da okul müdürlüklerinden alınacağını söyledi. İşte okulların tamamen açık olması beklenen ve yüz yüze eğitimde eski normale en yakın formatın başlayacağı tarihe ilişkin son dakika gelişmeleri

Son dakika... Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, LGS'deki benzer soru iddialarıyla ilgili, "Tamamen dedikodu. Böyle bir şey olsa zaten ilk 1-2 saat içerisinde çıkarılırdı. Tamamen maksatlı" dedi. Çocukların risk grubunda yer almamasına rağmen okulların kapalı olmasını da değerlendiren Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimiz risk altında. Bunun için eleştirilebilirim ama ben öğretmenlerimizi riske atamam" diye konuştu.

Son dakika | Yüz yüze eğitimde yeni dönem açıklaması

Yüz yüze eğitimde eski normalimize en yakın formatın ve tam açılmanın planlandığı tarihe ilişkin de son dakika açıklamaları yapan Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son dakika | Yüz yüze eğitimde yeni dönem açıklaması

SON DAKİKA MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK: AMACIMIZ EYLÜLDE OKULLARI AÇMAK

Hekimlerden sonra aşılanan ilk meslek grubu öğretmenler oldu. Şu anda tüm öğretmenlerimizin aşılanmasıyla ilgili randevu işlemi tamamlandı. Zaten çok kısa bir zamanda bu aşılama işlemi tamamlanacaktır. Eğitimi yüz yüze yapmanın hedefindeyiz.

Son dakika | Yüz yüze eğitimde yeni dönem açıklaması

Bizim yaza ve kışa göre tedbirlerimiz var. "Neden açıp kapatıyorsunuz" dediklerinde çok net olarak "Önce sağlık" diyoruz. Çocuklarımız için risk çok az. Amacımız eylülde okulları açmak.

Son dakika | Yüz yüze eğitimde yeni dönem açıklaması

ÖĞRENCİLER DE AŞILANACAK MI?

Eğitimsel kısmıyla biz ilgileniyoruz ama sağlık kısmına ben karışamam. Dünya ülkelerini de izliyoruz. Sağlık Bakanlığı'mızın da çalışmaları var. Çocuklarımızın sağlığı bakanlığımız tarafından dikkatle ele alınıyor. Çocuklarla ilgili riskin çok düşük olması bizi rahatlatıyor. O zaman "Neden okulu kapatıyorsunuz" diyorlar? Öğretmenlerimiz için bir risk oluşturuyor. Öğretmenlerimiz zarar göreceği için eleştirilebiliriz ama ben öyle bir riske giremem.

Son dakika | Yüz yüze eğitimde yeni dönem açıklaması

OKUL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAK

2020-2021 eğitim-öğretim yılı sonuna ilişkin karne, teşekkür, takdir, onur ile üstün başarı belgelerin basılı hali ve mezunlara yönelik düzenlenen diplomalar için ilgili okul müdürlüğüne başvurulacak.

Son dakika | Yüz yüze eğitimde yeni dönem açıklaması

Ders yılı sonu işlemleri, ikinci dönem ile sorumluluk sınavlarına ilişkin tereddüt edilen hususlara, "http://ogm. meb.gov.tr" adresindeki "Sıkça Sorulan Sorular" bölümünden ulaşılabilecek.

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Son dakika | Yüz yüze eğitimde yeni dönem açıklaması
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