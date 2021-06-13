Türkiye genelinde denetim! Aralarında FETÖ üyesi de var!

-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 84 şahıs,

-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 37 şahıs,

-20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 10 şahıs olmak üzere; 854'ü hükümlü 1.110'u yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 1.964 şahıs yakalandı.