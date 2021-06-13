Türkiye’nin gözü bu toplantıda! Erdoğan-Biden görüşmesinde hangi konular ele alınacak?

'NATO Libya ile ilgili ne yapacak?' diye görüştü. Arkasından da Savunma Bakanımız, ABD Savunma Bakanı ile telefonda görüştü. Bu gidişat gündemin Libya olacağını gösteriyor. Şu anda Libya'da Rusya'yı baskı altına almak için NATO'da ne yapılacak? NATO görüşülecek 2030'la ilgili Zirve Toplantısı'nda en önemli başlık olarak bunu görüyorum. Gündem Libya ve Rusya olacak. Rusya'yı sadece Suriye'de sıkıştırmak.

AFGANİSTAN KONUSU

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Kabil Havalimanı'nı işletmemizi istiyor. Orada havaalanına hakim olan Afganistan'a hakim olur. Orada zaten 500 civarında Türk askeri var. Biz Türkiye olarak orada bulunmalıyız."