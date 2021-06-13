Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi öncesi Artatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Biden'la yapacağı görüşme öncesi F-35 ve S-400 konusunda dikkat çeken ifadeler kullanan Başkan Erdoğan, "F-35 konusunda Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde, ahdini yerine getirmeyen bir ABD vardır. Ödemelerini yapmış bir Türkiye var. Patriotlar konusunda ABD sözünde durmamış, bunları geri almış. Biz de malum S-400 konusunda adım attık." ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİNDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Peki iki lider kritik öneme sahip NATO Liderler Zirvesi'nde hangi konuları ele alacak? Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar…
Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Erdoğan-Biden görüşmesinde hangi konular ele alınacak? | Video
"GÖRÜŞME LİBYA ÜZERİNE OLACAK"
Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, şu ifadeleri kullandı:
"ABD Dışişleri Bakanı daha önce şunu söyledi; 'Sorun olan konulardan ziyade geliştirilme imkanı olan konular üzerinde iki devlet başkanı bir yerde görüşme yapacak' demişti. Bu çok önemli bir husus. Zaman darlığı var; iki ülke başkanları konuşacak ama çok uzun bir süre söz konusu değil. Onun için zaten altyapı yapıldı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı ona çok fazla değinmedi. Buradaki görüşme, daha çok Libya üzerine olacak. Biden'la yapılacak görüşme Libya üzerine olacak. Konular çok fazla.
Dışişleri Bakanı Blinken ile yardımcısı bir şekilde şunu söylediler; "Biden, Türkiye'de insan hakları ve demokrasi konusuyla ilgili serzenişte bulunacak" dediler. Ben bunlar olmayacak diyorum. Biden bu konuyu gündeme bile getirmeyecek. Çünkü biz haklıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız; 'Öncelikle sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili tavır bizi üzmüştür' dedi.
Benim söylemek istediğim şu; NATO 2030 planlaması yapılacak. 2030 planlaması yapılırken burada önemli olan husus, bence Libya olacak. Rusya ile ilgili kısım, Libya üzerinde olacak. NATO vasıtasıyla Rusya'nın Libya'dan çekilmesini sağlamak olacak. Bu ortam işlenecek. Çünkü Türkiye'nin Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı ve Sayın Kalın Libya'ya gitti. Bu görüşme devam ederken, Sayın Savunma Bakanı, İngiliz ve İtalyan Savunma Bakanları ile Sicilya'da görüştü.
'NATO Libya ile ilgili ne yapacak?' diye görüştü. Arkasından da Savunma Bakanımız, ABD Savunma Bakanı ile telefonda görüştü. Bu gidişat gündemin Libya olacağını gösteriyor. Şu anda Libya'da Rusya'yı baskı altına almak için NATO'da ne yapılacak? NATO görüşülecek 2030'la ilgili Zirve Toplantısı'nda en önemli başlık olarak bunu görüyorum. Gündem Libya ve Rusya olacak. Rusya'yı sadece Suriye'de sıkıştırmak.
AFGANİSTAN KONUSU
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Kabil Havalimanı'nı işletmemizi istiyor. Orada havaalanına hakim olan Afganistan'a hakim olur. Orada zaten 500 civarında Türk askeri var. Biz Türkiye olarak orada bulunmalıyız."