AK Partili İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanları illerindeki su zamlarını eleştirdi

Osman Nuri Kabaktepe, "Zam konusunda yarışıyorlar" derken; Hakan Han Özcan, "İzmirli vatandaşlarımız bu yarıştan etkilenmez diyeceğim ama İzmir'de sular çoğu zaman akmıyor" ifadelerini kullandı.

Kerem Ali Sürekli de, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, tartışmasız 'su zammı' şampiyonudur! 2 yılda yüzde 70 zamma kayıp kaçak oranı ve kesintiler de eklendiğinde İzmir'i geride bırakmak zor görünüyor! En pahalı suyu biz içiyoruz" ifadelerini kullandı.







KABAKTEPE: "İSTANBUL VE ANKARA ZAM KONUSUNDA YARIŞIYORLAR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve "Hizmette mücadele etmelerini çok isterdik ama zam konusunda yarışıyorlar" dedi.

Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB'nin suya yüzde 50 zam istediğini duyan CHP'li ABB'nin de suya yüzde 80 zam yaptığını hatırlatarak, "Arada olan Ankara ve İstanbul'daki vatandaşlarımıza oluyor. Hizmette mücadele etmelerini çok isterdik ama zam konusunda yarışıyorlar" dedi.

Kabaktepe, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'a, "Bu yarış nereye varır dersiniz Başkanım?" şeklinde soru sordu.

ÖZCAN: "UMARIM İZMİRLİ VATANDAŞLARIMIZ BU YARIŞTAN ETKİLENMEZ DİYECEĞİM AMA İZMİR'DE SULAR ÇOĞU ZAMAN AKMIYOR"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan; Osman Nuri Kabaktepe'ye cevap verdi ve "CHP'li Belediyelerin başlattığı bir akım değildir inşallah, korkarım Ankara'da da 'Temel Atmama Töreni' yapacaklar, sonra da birlikte tatile gidecekler, umarım İzmirli vatandaşlarımız bu yarıştan etkilenmez diyeceğim ama İzmir'de sular çoğu zaman akmıyor başkanım" ifadelerini kullandı.

SÜREKLİ: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARTIŞMASIZ SU ZAMMI ŞAMPİYONU

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de; "İzmir Büyükşehir Belediyesi, tartışmasız 'su zammı' şampiyonudur! 2 yılda yüzde 70 zamma kayıp kaçak oranı ve kesintiler de eklendiğinde İzmir'i geride bırakmak zor görünüyor! En pahalı suyu biz içiyoruz başkanlarım" dedi.

Sürekli; İzmir halkının yıllık tükettiği içme suyunun 197.820.384 m3, kayıp kaçaktan korunamayan yıllık içme suyunun 94.579.006 m3 olduğunu hatırlatarak, "Maddi kayıp 660 milyon TL" ifadelerini kullandı.

Kerem Ali Sürekli; paylaşımına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı etiketledi.





"AJANSLAR TATİLE GİTTİ GALİBA. YOKSA BU İŞİ MUTLAKA ÇÖZERLERDİ"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da, Kerem Ali Sürekli'ye cevap verdi ve "Ajanslar tatile gitti galiba. Yoksa bu işi mutlaka çözerlerdi başkanım" dedi.

ANKARA'DA SUYA YÜZDE 80 ZAM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da suya yüzde 80 zam yapmıştı.

Mansur Yavaş'ın, AK Parti ve MHP gruplarının 3 kez reddettiği zam teklifi 12 Haziran 2021 tarihinde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne getirildi. CHP'nin yüzde 80 zammı içeren teklifine karşı AK Parti ve MHP grubu "çekimser" oy kullanırken, zam teklifi CHP ve İYİ Parti grubunun oylarıyla kabul edildi. Ankaralılar artık suyu yüzde 80 zam ile tüketecek.

YAVAŞ: "SUDAN PARA KAZANILMAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddia etmişti. Yavaş, söz konusu açıklamayı 22 Şubat 2019 tarihinde yaptı.



"SU PARASINI TAYİN EDERKEN, MALİYET ARTI ÇOK CÜZİ KARLA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Mansur Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından" iddiasında bulunmuştu.