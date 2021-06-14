Giriş Tarihi: 14.6.2021 12:02

Bakan Soylu Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü için mesaj yayınladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyada hemen her faaliyetin koronavirüs salgınından etkilendiğini belirterek, "Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet terörle mücadeledir. Her birine bir şehidimizin ismini verdiğimiz operasyonlarımızla inşallah bu mücadele çok kısada sürede hitama erecektir" dedi.