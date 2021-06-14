Balıkesir ve 32 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonları

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fettullahçı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında yurt genelinde aranan 61 polisin yakalanmasına yönelik Balıkesir başta olmak üzere 32 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gördükleri dönem içerisinde FETÖ/PDY örgütünün Mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar ve özel hatlar üzerinden iletişim kurdukları ve toplantılara katıldıkları belirlenen 61 hakkında gözaltı kararı çıktı.

47'Sİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılık talimatıyla Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ve sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 61 polisten 47'si yakalanarak gözaltına alındı. 14 kişiyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.