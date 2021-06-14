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Giriş Tarihi: 14.6.2021 22:17

Başkan Erdoğan 'dan Azerbaycan'a gitti

AA
Başkan Erdoğan Belçika'dan Azerbaycan'a gitti

Başkan , ve ikili temasların ardından "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'a gitti.

Erdoğan'ı Brüksel Melsbroek Havalimanı'ndan Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , AK Parti Sözcüsü , AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Azerbaycan'a gitti.

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Başkan Erdoğan Belçika'dan Azerbaycan'a gitti
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