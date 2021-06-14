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Giriş Tarihi: 14.6.2021

“Deprem değil bina öldürür”

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
“Deprem değil bina öldürür”
'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan ve 115 kişiye mezar olan yapılarla ilgili 5 ayrı iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. 11 kişinin hayatını kaybettiği apartmanında sorumluluğu bulunan 2'si tutuklu 11 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye ise savcılığın değerlendirmesi damga vurdu. İzmir Cumhuriyet savcılarından 'ün hazırladığı iddianamede, "Deprem değil bina öldürür" söyleminin bir benzeri olarak, "Depremlerin değil, binaların kanuna, yönetmeliğe, bilimsel gerçekliklere uygun olarak yapılmamasının vatandaşlarımızın ölümlerine ve yaralanmasına neden olduğu" değerlendirmesinde bulundu.
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“Deprem değil bina öldürür”
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