Diyarbakır’da terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Yalımlı Köyü kırsalında geçtiğimiz yıl Ekim ayında İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Yıldırım-7 Operasyonu' kapsamında İçişler Bakanlığı'nın en çok aranan terörist listesinde 10 milyon lira para ödüllü "kırmızı" kategoride yer alan "Doktor Amara" kod terörist Müzeyyen Aydınlı'nın etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan aramalarda dijital materyaller bulundu.

Jandarma uzman ekiplerince yapılan inceleme sonucu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi görevlileri Bağlar, Kayapınar ve Ergani ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri gerekçesiyle 9 kişiyi gözaltına aldı.

2 TERÖRİST TUTUKLANDI

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröristler S.B. ve E.S.A, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 PKK'lı terörist "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Tutuklanan teröristler ifadelerinde, çok sayıda mağara, sığınak ve cephaneliğin yerini güvenlik güçlerine bildirdikleri ifade edildi. Tutuklanan PKK'lı terörist E.S.A'nın ise, 14 Mayıs 2019'da bir askeri şehit ettiğini ve bunu kask kamerasına kaydettiğini itiraf ettiği kaydedildi.