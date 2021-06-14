Dünya kan bağış gününde valilik-Kızılay işbirliği ile  kampanya başlatıldı

Dünya Kan bağışçıları günü nedeniyle İstanbul Valiliği, kaymakamlıklar ve Kızılay işbirliği ile kan bağış etkinliği düzenlendi. Vali Aliyerlikaya ve Valilik personeli kan bağışında bulundu.





"İstanbul Valiliği, 39 İlçe Kaymakamlığı ve Türk Kızılay İşbirliğiyle Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi.



14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" kapsamında, İstanbul Valiliği, 39 ilçemizin Kaymakamlığı ve Türk Kızılay'ı işbirliğiyle Kan Bağışı etkinliği gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği Cağaloğlu Merkez Yerleşkesi, Fatih Ek Hizmet Binası ve eş zamanlı olarak tüm ilçelerimizde belirlenen alanlarda etkinlik yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın kan bağışları ile başlayan etkinlik 14-15-16 Haziran tarihlerinde; Avrupa Bölgesi'nde 27 lokasyonda, 27 doktor, 86 flebotomist, 51 yardımcı personel ile 71 kan bağış çadırı; 4 kan bağış platformu, 2 kan bağış tırı'nda kan bağışı alınmaya başlandı. Anadolu Bölgesi'nde ise 14 lokasyonda, 14 doktor, 60 flebotomist, 28 yardımcı personel ile 27 kan bağış çadırı, 2 kan bağış platformu, 2 kan bağış tırı, 2 kan bağış otobüsünde kan bağışı alınacak. İstanbul genelinde toplamda 41 lokasyonda 41 doktor 146 flebotomist ve 79 yardımcı personelin görev alacağı etkinlikte; 98 çadır, 4 kan bağış tırı, 6 kan bağış platformu, 2 kan bağış otobüsü hazır bulunduruldu. Pandemi nedeniyle düşen kan bağışı stoklarının yükseltilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kan bekleyen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm hazırlıklar tamamlandı. İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın katılımıyla Kan Bağış Etkinliği açılışı gerçekleştirildi.

Dünya Kan bağışı günü nedeniyle sanatçılarda kampanyaya destek verdiler. Kan bağışının hayat kurtardığını ve insanların Destek veren sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Gulben Ergen, Melihat Gülses, Soner Arıca, Aydilge Sarp, Utku Sarış Sandaç, İpek Acar, Alper Kömürcü kamuoyuna mesaj verdiler.