Güngören'de hırsızlık için dürümcüye böyle girdiler

Güngören Akıncılar Mahallesi'nde bulunan dürümcüden, önceki gün saat 03.00 sıralarında, bir miktar para ve sadaka kutusu çalındı. İhbar üzerine gelen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemede yaşları küçük iki şüphelinin, dürümcünün cam kapısını zorlayarak, içeri girdiğinin kameraya yansıdığı görüldü. Çalışmada şüphelilerin; M.A. ve F.A. olduğu tespit edildi. Evlerinde önceki gün gözaltına alınan M.A. ve F.A. polis merkezine götürüldü. Daha önceden de çok sayıda hırsızlık suçundan poliste kayıtları bulunduğu anlaşılan M.A. ve F.A., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.