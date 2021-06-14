İhanet listesi kabarık

İstanbul
'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında eski HDP Beyoğlu İlçe Yöneticisi Mehmet Sait Bor
'un da yer aldığı 7 şüpheliden ihanet listeleri kabarık olan 4'ü tutuklandı. PKK üyesi bir teröristi 3 gün İstanbul'daki evinde sakladığı öne sürülen Bor ile birlikte 3 şüpheli adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerden bazılarının isimlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) tarafından Suriye
'nin Afrin ilçesinde 2018'de düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı" öncesi bölücü terör örgütü PKK-PYD-YPG'ye bağlı olarak Afrin'de faaliyet yürüten bölücü terör örgütü üyeleri ve faaliyetleri hakkında bilgiler içeren materyallerde geçtiği bilgisine ulaşıldı. Bazı şüphelilerin PKK'ya bağlı olarak kırsal alanda silahlı faaliyetler yürüttükten sonra İstanbul'a döndükleri, PKK'nın kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetlerinde bulundukları ve örgütsel içerikli görüşmeler yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerden bazılarının; 26 Aralık 2015'te İstanbul Bahçelievler'de iki caddede gerçekleştirilen molotof kokteylli ve bombalı saldırı olayında elde edilen materyaller üzerinden parmak izlerinin çıkması sonucu gözaltına alındıkları ifade edildi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 firari şüpheli aranıyor.