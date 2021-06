İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NATO Zirvesini değerlendirdi

İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın Brüksel'de gerçekleştirdiği tarihi NATO zirvesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Twitter hesabından İngilizce olarak açıklama yapan Altun şunları ifade etti:



YAPICI BİR YAKLAŞIM

"Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi Türkiye, S-400 ve F-35 konularındaki tutumunu yineledi ve YPG'ye verilen desteğin sona ermesi çağrısında bulundu. Aynı zamanda, ortak çıkarları ilgilendiren konulara odaklandılar ve yapıcı bir yaklaşımı vurguladılar.







TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR

Türkiye, NATO güçlerinin geri çekilmesinin ardından Afganistan'da istikrara katkıda bulunmak için her zaman olduğu gibi üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Türkiye ve diğerleri için format, lojistik ve potansiyel rolün finansmanına ilişkin müzakereler devam etmektedir.



NATO İÇİN ÇALIŞMAYA HAZIR

Her iki lider de, mevcut ve gelecekteki zorlukların üstesinden gelmek için ikili meselelerde kalıcı çözümler ve önümüzdeki on yılda güncellenmiş bir çerçeveye sahip daha güçlü bir NATO için çalışmaya hazır olduklarının yanı sıra iyimserliklerini de dile getirdiler.







GÖRÜŞMELER VERİMLİ GEÇTİ

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın çeşitli NATO ülkelerinin liderleriyle yaptığı görüşmeler verimli geçti. Örneğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Miçotakis'e Yunanistan ile olan farklılıklarımızın ikili diyalog yoluyla çözülebileceğine ve çözülmesi gerektiğine dair güvenini iletti.



TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA

Türkiye, Avrupalı müttefiklerimizden beklendiği gibi teröre karşı dayanışma ve işbirliğinin öneminin altını çizdi. Anlamlı bir işbirliğinin işlemesi için dar siyasi hesaplar bir kenara bırakılmalı ve terörün her türlüsüyle karşı karşıya kalınmalıdır.







ÜYELER YÜKÜ PAYLAŞMALI

Türkiye, NATO'nun sadece askeri olarak değil, siyasi olarak da güçlü olması gerektiği konusunda hemfikirdir. Bunun olabilmesi için ittifakın Akdeniz'de, Karadeniz'de ve müttefik ülkelerimizin çevresindeki diğer bölgelerde daha aktif olması gerekiyor. Tüm üyeler bu yeni dönemde yükü paylaşmalı.



BARIŞÇIL BİR GELECEK

Cumhurbaşkanımızın Brüksel'deki NATO Zirvesi'ndeki görüşmeleri genel olarak çok verimli geçti. Türkiye sadece ittifaka olan bağlılığını yeniden teyit etmekle kalmamış, aynı zamanda tüm üyeleri vizyonlarını genişletmeye ve herkes için güvenli ve barışçıl bir geleceğe katkıda bulunmaya davet etmiştir.

