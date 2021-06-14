İranlı saadet zinciri davasında 2 sanığa tahliye

İran uyruklu şüpheliler 2016-2020 yılları arasında kendilerini zengin iş adamı olarak tanıtarak lüks yaşam tarzıyla kandırdıkları kişilere yönelik 5 yıldızlı otellerde enerji adı altında seminerler düzenledi. Seminerlere katılan kişileri 'enerji şirketlerine yatırım yapmaları halinde üyelik durumuna ve yatırım miktarına bağlı olarak yatırılan paranın her ay düzenli kar ederek ödeneceğini' belirterek dolandırdı.

TUTUKLANDILAR

Saadet zinciri benzeri yöntemle milyonlarca kişiyi dolandıran şüphelilerle ilgili suç duyurularının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerden Çetin Salman Nafise Yegane Gohar, Mohammed Mahdi Raoufi operasyonla yakalanarak, tutuklandı.

600 YILA KADAR HAPİS

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçilerin şikayet dilekçeleri özetlenerek İran uyruklu olan şüphelilerin önceleri Malezya ülkesinde Akademi Creator isimli eğitim biriminde eğitim semineri adı altında, eğitimler düzenledikleri kaydedildi. 46 müştekinin bulunduğu iddianamede 3'ü tutuklu 23 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "tehdit" suçlarını zincirleme şekilde işlediği belirtilerek 600 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

'181 BİN DOLAR ÖDEDİM'

Ağır Ceza Mahkamesi'nde duruşma görüldü. Tutuklu sanık Nafise Yegane Gohar, Mohammed Mahdi Raoufi SEGBİS ile hazır edildi. Diğer sanıkların bazısı duruşmaya katıldı. Şikayetçi Mıtra Mobayyen, 2017 yılında İran'da doktor Ferzad isimli bir kişinin yönlendirmesiyle World Wide Energy firmasının tanıtım toplantılarına katıldığını belirtti. Mobayyen, "Oradaki anlatımlardan etkilenerek İran'da peyderpey 81 bin dolar para verdim, ilerleyen zamanlarda 100 bin dolar daha ödedim. Toplamda 181 bin dolar ödeme yaptım. Birkaç ay ödeme yaptılar. Sonra sisteme giremedim, dolandırıldığımı anladım" diyerek şikayetçi oldu.

'SONRA ÖDEME YAPACAKLARDI'



Şikayetçi Nevzat Çankara ise 2018 yılında World Wide Energy'den aylık yüzde 10 kar payı elde edildiğini duyunca 68 bin 850 dolar para gönderdiğini, toplamda 101 bin dolar parasının biriktiğini, ancak sonradan ödeme yapmadıklarını belirterek şikayetçi olduğunu belirtti. Diğer şikayetçiler de kar payı almadıklarını belirterek şikayetlerini tekrarladılar.



İKİ SANIK TAHLİYE EDİLDİ



Tutuklu sanıklar Mohammad Mahdı Raoufı ve Nefes Yegane'nin avukatı Şeref Akçay ise şikayetçilerin ifadelerinin kendi içinde çelişkili olduğunu belirterek diğer sanıklar gibi tutuksuz yargılanmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar Mohammadmahdı Raoufı ve Nefes Yegane'nin delillerin büyük oranda toplanmış olması, tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Bu sanıkların yurt dışına çıkışlarına ise yasak konulmasına hükmedildi. sanıklar Mahnaz ve Seyed Ehsen Jafari hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine karar veren heyet, gelmeyen şikayetçilerin zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi