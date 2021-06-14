İstanbul Havalimanı’na dört ödül birden

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Türkiye'de ilk kez düzenlenen Müşteri Deneyimi Ödülleri 2021'de 4 ödülün sahibi oldu.



İstanbul Havalimanı, yolcularına sağladığı ayrıcalıklı hizmetlerle ödüller kazanmaya devam ediyor. Havalimanı, uluslararası alanda 2008 yılından beri müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Awards International tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen 'CX Awards Turkey-Müşteri Deneyimi Ödülleri 2021'de 4 ödül birden kazandı.



Sağlıktan finansa, teknolojiden sigortaya kadar pek çok sektörden Türkiye'nin önde gelen markalarının katıldığı Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen firmalarında görev yapan 'Müşteri Deneyimi" yöneticilerinin değerlendirmeleri sonrasında İstanbul Havalimanı, finalde yarıştığı 30 şirket ve 80 proje arasından dört ödül almaya hak kazandı.





ÜÇ ALTIN BİR BRONZ ÖDÜL



İstanbul Havalimanı, 'İGA Yanımda' çatısı altında tüm erişilebilirlik imkanları ve farkındalık çalışmaları ile En İyi Çeşitlilik ve Kapsayıcı Müşteri Deneyimi, sesli adımlar ve erişilebilir rota ile görme engelli yolculara sunulan çözümlerle 'Müşteri Deneyiminde Teknolojinin En İyi Kullanımı', 65 yaş üstü, iş insanları ve çocuklara sunulan ayrıcalıklı hizmetlerle 'En iyi Müşteri Odaklılık' kategorilerinde altın ödülün sahibi oldu. İstanbul Havalimanı'nda yolcuların sesini dinleyerek sunulan çözümler ise 'Müşterinin En İyi Sesi' kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.