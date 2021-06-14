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Haberler Gündem Haberleri İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
Giriş Tarihi: 14.6.2021 20:50

'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan örgütü zanlısı tutuklandı

İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı

'in ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen yangınlara ilişkin gözaltına alınan örgütü PKK/KCK üyesi şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 12 Haziran'da Koop. Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki 4 ayrı noktada meydana gelen yangınların, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğü ve bölgede örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Orman Muhafaza Müdürlüğü ve Buca Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu zanlı D.A'nın (37) olay yerine yakın bir noktada yakalandığı ifade edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikat sonucunda, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandığı kaydedildi.

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İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
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