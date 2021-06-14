Jandarma'nın yeni yaşı İstanbul'da kutlandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelince Jandarma Genel Komutanlığının 182'nci Kuruluş Yıldönümü koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Bu kapsamda; İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu başkanlığındaki bir heyet tarafından ilk olarak Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtına 14 Haziran 2021 günü saat 10.00'da Jandarma Genel Komutanlığı çelengi konuldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu başkanlığındaki heyet devamında İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'yı ziyaret ederek, 182'nci Kuruluş Yıldönümü anısına çiçek takdiminde bulundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden kahraman şehitlerimizi de unutmadı. Etkinlikler kapsamında Jandarma personelince Edirnekapı Şehitliği ziyaret edildi. Burada din görevlisi tarafından Aziz Şehitlerimizin Ruhuna Kur'anı Kerim okunması ve Duayı edilmesini müteakip Jandarma personelince Şehitlikte bulunan aileler ile birlikte, kahraman Şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Jandarma Teşkilatının 182'nci Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından, yapmış oldukları hizmetler ve Jandarma Genel Komutanlığının bu günkü seviyeye ulaşmasında çok büyük emekleri bulunan Emekli Jandarma personellerinin ziyaret edileceği, Jandarma teşkilatı adına yapmış oldukları hizmetler için şükranların sunulacağı öğrenildi.