Müsilajda son dakika: Başkan Erdoğan genelgeyi imzaladı

Koordinasyon Kurulu'nda Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale valileri ve belediye başkanları, TÜBİTAK ve konuyla ilgili üniversitelerin bölümleri ile STK'lar yer alacak. Ayda en az bir defa toplanacak Koordinasyon Kurulu, ayrıca davet üzerine de toplanabilecek.