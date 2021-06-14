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Giriş Tarihi: 14.6.2021 15:39

SGHM'den plaja inen helikopter açıklaması

AA
SGHM'den plaja inen helikopter açıklaması

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), "'nın Marmaris ilçesinde plaja helikopter indirildiği" yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine harekete geçti.

SHGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdürlükçe yapılan incelemede, söz konusu hava aracının uçuş planında iniş noktası olarak belirtilen koordinatın, plaj bölgesine yaklaşık 9,5 kilometre mesafede bulunduğu tespit edildi.

Bu bağlamda tanımsız alanlara iniş/kalkış yapılmasının, işletme ve pilotun sorumluluğunda bulunmakla birlikte söz konusu olayın özelinde uçuş planında belirtilen koordinatla iniş yapılan alan arasındaki farkın açıklanması amacıyla ilgili işletme ve pilottan açıklama talep edilecek.

Bu açıklamalar, eldeki veriler, Pilot Lisansı Yönetmeliği ve Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında komisyon kurularak gerekli değerlendirme yapılacak.

Değerlendirme kapsamında gerekli görülmesi halinde işletme ve pilot nezdinde idari işlem tesis edilecek.

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SGHM'den plaja inen helikopter açıklaması
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