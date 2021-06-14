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Giriş Tarihi: 14.6.2021 12:30

’ta bomba düzeneği yakalandı

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta bomba düzeneği yakalandı

'ta, polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

'ta, polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramada plastik patlayıcı ile metal bilyeler bulunan metal muhafaza, ateşleyici düzenek, sinyal alıcı, pil bloğu ve tuşlu cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik 7- 13 Haziran'da kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda plastik patlayıcı ile metal bilyeler bulunan metal muhafaza, ateşleyici düzenek, sinyal alıcı, pil bloğu ve tuşlu cep telefonu ele geçirildi.

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Şırnak’ta bomba düzeneği yakalandı
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