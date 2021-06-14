Şırnak’ta bomba düzeneği yakalandı

Şırnak'ta, polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramada plastik patlayıcı ile metal bilyeler bulunan metal muhafaza, ateşleyici düzenek, sinyal alıcı, pil bloğu ve tuşlu cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik 7- 13 Haziran'da kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda plastik patlayıcı ile metal bilyeler bulunan metal muhafaza, ateşleyici düzenek, sinyal alıcı, pil bloğu ve tuşlu cep telefonu ele geçirildi.