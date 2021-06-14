Son dakika: 15 bin kişiyi işinden eden İBB mahkemede kaybetti

ADALET TARAFINDAN GEÇERSİZ KILINDI

Binlerce çalışan hem işlerinden çıkarılarak, işsiz bırakılarak mağdur ediliyor hem de "liyakatsiz, ATM memuru" gibi haksız ithamlarla karşı karşıya bırakılıyordu diyen Miyasoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Böyle ithamlarla sosyal medya saldırılarına ben de maruz kaldım. Fakat bunlar hiçbir şekilde beni yıldırmadı. Onlar yalanlarıyla halkımızı kandırabilirler fakat bu söylenenlerin yalan ve iftira olduğu bir gerçek. Bu gerçeğin herkes tarafından duyulması ve yüce Türk adaleti tarafından tescil edilmesi için, beni haksız bir şekilde işten çıkaran İBB Kültür AŞ'ye karşı işe iade davası açtım. Aralık 2019'dan beri verdiğim hukuk mücadelesini 1 Haziran 2021'de kazandım.

Herhangi bir somut delil ortaya koyamayan İBB Kültür AŞ, davanın uzaması için elinden gelen her şeyi yaptı. Bilirkişi raporu hazırlanması için kendilerinden istenen evrakların bir kısmını vermeyerek raporun akîm kalmasına sebep oldu. Eldeki yetersiz bulgulardan dolayı aleyhime hazırlanan bu bilirkişi raporuna rağmen haklılığım sayın mahkeme tarafından tescillendi ve davam kabul edildi.

Açtıkları davaları kazanan diğer işçi arkadaşlarımda olduğu gibi benim davamda da istinaf yoluna gidecek olan İBB Kültür AŞ, sebepsiz yere yapmış olduğu bu haksız feshin geçersizliğini istinaf mahkemesinden çıkan karardan sonra da kabul etmek zorunda kalacaktır. Sonuç olarak haksız bir şekilde yapılan bu işten çıkarma, yüce Türk adaleti tarafından geçersiz kılınmıştır.

Son söz olarak da şunu belirteyim: İşçiyim, haklıyım, kazanacağım!!!