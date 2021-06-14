SON DAKİKA! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Libya açıklaması: Erdoğan ile birlikte çalışacağız

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
"KENDİSİYLE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA BU KONUDA ÇALIŞACAĞIZ"
Açıklamalarına devam eden Macron, "Erdoğan Libya'da paralı askerlerin çekilmesi konusundaki arzusunu bana doğruladı. Bunun ileriye dönük önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Kendisiyle önümüzdeki haftalarda bu konuda çalışacağız" ifadelerini kullandı.