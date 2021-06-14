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Giriş Tarihi: 14.6.2021 21:01 Son Güncelleme: 14.6.2021 21:37

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Macron'dan açıklaması: Erdoğan ile birlikte çalışacağız

SON DAKİKA! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Libya açıklaması: Erdoğan ile birlikte çalışacağız

Son Dakika Haberi... Bugün 'de gerçekleştirilen kapsamında Cumhurbaşkanı ile Başkan bir görüşme gerçekleştirmişti. İkili arasındaki görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Macron, " ile ilgili Erdoğan ile birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

'nın başkenti 'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı , Başkan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ORTAK İLERLEME ARZUSUNU DİLE GETİRDİK"

ve Fransa'nın ve 'de ortak ilerleme arzusunun olduğunu kaydeden Macron, "Libya ve Suriye'de ortak ilerleme arzusunu dile getirdik. Libya'da hedefimiz ateşkesi korumak ve seçim hedefini gerçekleştirmek dedi.

"KENDİSİYLE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA BU KONUDA ÇALIŞACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden Macron, "Erdoğan Libya'da paralı askerlerin çekilmesi konusundaki arzusunu bana doğruladı. Bunun ileriye dönük önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Kendisiyle önümüzdeki haftalarda bu konuda çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İKİLİ ARASINDAKİ GÖRÜŞME 50 DAKİKA SÜRMÜŞTÜ

Erdoğan ve Macron, NATO Karargahında bir araya gelerek yaklaşık 50 dakika boyunca basına kapalı şekilde görüşmüştü.

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SON DAKİKA! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Libya açıklaması: Erdoğan ile birlikte çalışacağız
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