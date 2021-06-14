SON DAKİKA! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Libya açıklaması: Erdoğan ile birlikte çalışacağız

"ORTAK İLERLEME ARZUSUNU DİLE GETİRDİK"

Türkiye ve Fransa'nın Libya ve Suriye'de ortak ilerleme arzusunun olduğunu kaydeden Macron, "Libya ve Suriye'de ortak ilerleme arzusunu dile getirdik. Libya'da hedefimiz ateşkesi korumak ve seçim hedefini gerçekleştirmek dedi.