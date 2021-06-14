SON DAKİKA! Günlük aşılamada yeni rekor!

Son Dakika Haberi... Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta görülen koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Alınan tedbirler kapsamında vaka sayısı dün 6 binin altına düşerken vefat sayısı da 60'ın altına kadar geriledi ve son aylarda en düşük seviylerini gördü.

GÜNLÜK AŞILAMADA YENİ REKOR

Ülkemizde başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ederken, günlük aşı dozunda yeni bir rekor kırıldı. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doz 781 bin 351 olarak kayıtlara geçti.

TOPLAM DOZ SAYISI 35 MİLYONA YAKLAŞTI

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla toplam 34 milyon 493 bin 508 oldu.